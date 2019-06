Hitte zorgt voor toenemend risico op natuurbrand in Haagse regio: 'Wees nu extra alert'

Het mooie weer dezer dagen leent zich uitstekend voor een dagje strand of wandeling in het bos, maar juist op deze plekken neemt ook de kans op natuurbranden toe. Want behalve warm is het er vooral heel droog.

In de hele regio Haaglanden geldt momenteel daarom 'Natuurbrandrisico Fase 2'. ,,Een natuurbrand kan zich in deze droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden. ,,Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode dan ook extra alert.”

Als de brandweer in de regio een melding van een natuurbrand krijgt, wordt meteen uitgerukt met twee brandweerauto's in plaats van met één. ,,Om de gevolgen van een natuurbrand te voorkomen of te beperken, vragen we aan burgers om extra op te letten. Meld vooral in deze fase verdachte zaken via 112", aldus de woordvoerder.

Sigaretten

De Veiligheidsregio roept burgers onder meer op om sigaretten en glas in de prullenbak te gooien of mee te nemen. Ze kunnen de (droge) grond namelijk in vlam zetten. Ook wordt geadviseerd in de natuur goed bereikbaar te zijn met een mobiele telefoon.

Niet de Veiligheidsregio Haaglanden, maar het landelijke orgaan Natuurbrandrisico.nl bepaalt welke alarmfase geldt. Door in elke regio naar meetstations te kijken, wordt bepaald of de windkracht, het aantal droge dagen en het vochtgehalte in planten zorgt voor verhoogde risico's.

Op dit moment is in alle kustprovincies en in Noord-Brabant het natuurbrandrisico opgeschaald.