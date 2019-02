Hiv-verpleegkundige: ‘Het is geruststellend als ik zeg dat ik hiv heb’

‘Help mbo’er in Haagse regio meer met stagezoek­tocht’

8:55 Mbo-studenten in de regio worden te veel aan hun lot over gelaten en onvoldoende begeleid in het vinden van een stageplaats. Dat stelt politieke partij Nida, naar aanleiding van gesprekken met studenten. Nida richt de pijlen met name op ROC Mondriaan en heeft over die onderwijsorganisatie raadsvragen gesteld.