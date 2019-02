HMC aan de slag met wijkzorg Haagse Hout

Hoe die zorg eruit komt te zien is nog onduidelijk. ,,Bewoners hebben al suggesties gedaan. Ze willen graag de prikpost voor bloed in Benoordenhout behouden en dat geldt ook voor de poliklinische zorg. Daarmee gaan we aan de slag'', zei bestuursvoorzitter Paul Doop gisteren tijdens een politieke werkbespreking in het stadhuis. De sluiting van Bronovo is onvermijdelijk, herhaalde hij. ,,Dat zeggen ook de zorgverzekeraars.'' Wel zoekt Doop draagvlak voor de koers die het ziekenhuis heeft uitgestippeld. In een brief heeft minister Bruno Bruins (medische zorg en sport) laten weten dat HMC daar rekenschap over moet afleggen.

Acute zorg

Ziekenhuis Bronovo zal naar verwachting tussen 2022 en 2024 dichtgaan. Westeinde wordt voor Haaglanden Medisch Centrum de locatie voor hoogcomplexe en acute zorg. Ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam blijft de locatie voor oncologische zorg en krijg er de planbare zorg bij. Bestuursvoorzitter Doop deed gisteren een beroep op het stadsbestuur. HMC heeft de gemeente de komende jaren hard nodig, zei hij. Al is het maar voor de wijkgerichte zorg die er in de stad moet komen. ,,We hopen dat de gemeente er samen met ons naar wil gaan kijken.‘’



HMC heeft Den Haag ook nodig voor de uitbreiding van de parkeergelegenheid bij Westeinde. ,,We beginnen met het huren van extra plekken in de buurt. Dat lijkt te gaan lukken. Maar op de lange termijn hebben we echt een ondergrondse parkeergarage nodig.‘’



