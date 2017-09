HMC-arts terug van hulpmissie Sint-Maarten

Zijn voornaamste taak was het bieden van medische zorg aan de andere teamleden, die vaak gevaarlijk werk doen. ,,Ik heb de eerste dagen besteed aan het ontdekken en in kaart brengen van het medische werkveld. Maar gelukkig is er niets ernstigs voorgevallen. Daardoor kon ik zelf ook meehelpen aan het herstel.’’

HMC stuurt al jaren een chirurg mee met USAR-operaties, maar het was voor Rhemrev de eerste keer dat hij meeging met een hulpmissie. ,,Het is heel belangrijk werk dat daar gedaan wordt. Niet alleen in praktisch opzicht. Je laat de mensen daar zien dat ze er niet alleen voor staan. En doordat wij met veel energie aan het werk gingen, pakten zij de draad ook weer op. Toen we vertrokken, waren de herstelwerkzaamheden in volle gang en speelden zelfs de kinderen weer op straat.”