HMC breidt ic-bedden uit naar maximum, werkdruk verpleging loopt nóg verder op

Het HMC breidt de intensive care per direct uit met zeven bedden, zodat er ruimte is voor 28 ic-patiënten. Daardoor kunnen meer patiënten opgevangen worden, maar loopt de werkdruk voor verpleegkundige nog hoger op. Verpleegkundigen moeten nu drie in plaats van twee patiënten onder hun hoede nemen.

De zeven extra bedden werden in het najaar al gereed gemaakt in een nood-ic in het Antoniushove in Leidschendam. Er moesten onder meer beademingsapparatuur en infuuspompen komen. Door die extra bedden nu in gebruik te nemen, is in het Haaglanden Medisch Centrum de maximale capaciteit bereikt, waartoe het Landelijk Netwerk Acute Zorg toe opriep.

Dat heeft echter wel een stevige keerzijde, benadrukt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf: ,,We moeten ons realiseren dat dit wederom heel veel vraagt van ons personeel, dat al zwaar is belast”, laat ze in een verklaring weten. Het personeel is grootste knelpunt voor het verder opschalen van de intensieve zorg in de ziekenhuizen. In het geval van HMC is daarom besloten dat verpleegkundigen niet twee, maar drie patiënten moeten verzorgen. Die nieuwe verdeling geldt voor maximaal dertig dagen.

Het betekent een flinke verzwaring voor de verpleegkundigen. ,,Deze constructie is pittig, maar dit is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen", schrijft Wolf. ,,Wij krijgen geen extra militaire ondersteuning zoals in de eerste golf. We hebben daarom nog dringender behoefte aan personeel vanuit de zelfstandige behandelcentra, zodat dit niet alleen maar aankomt op alle krachten van HMC. Wij hopen van harte dat daar nu beweging in komt.”

