HMC Bronovo opent weer operatiekamers na afname coronapatiënten

Nu er een voorzichtige daling te zien is van het aantal opnames van coronapatiënten ziet het ziekenhuis kans om de reguliere zorg weer op te schalen. ,,We zijn blij dat we weer meer reguliere zorg kunnen bieden aan onze patiënten, maar wij blijven goed voorbereid om zowel de zorg voor Covid-patiënten als de acute zorg te garanderen”, stelt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf in een persbericht. ,,In onze plannen houden we er rekening mee dat we binnen 48 uur weer op kunnen schalen in Covid-zorg als dat nodig is. Het is daarmee echt maatwerk.”