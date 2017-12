HMC en LUMC: samen zorg in regio verbeteren

In januari wordt gekeken hoe de geplande samenwerking uitgevoerd kan worden. ,,HMC en het LUMC vullen elkaar uitstekend aan'', aldus bestuursvoorzitters Paul Doop (HMC) en Willy Spaan (LUMC). ,,Wij willen gezamenlijk de acute en complexe zorg in de regio Den Haag-Leiden behouden en verbeteren voor patiënten.''

De twee organisaties hebben de afgelopen jaren al intensief samengewerkt op terreinen als oncologie, neurochirurgie en cardiologie. Ze zijn van mening dat door een nog betere samenwerking de zorg in de regio wordt verbeterd. En dat niet alleen. Ook heeft de regio de laatste jaren geprofiteerd van de aanwezigheid van de groei van onderwijs en onderzoek in Den Haag.

Samenspraak

De samenwerking is voornamelijk tussen HMC en LUMC, maar die gaat ook in samenspraak met andere ziekenhuizen en regiopartners. Samen met hen wordt geprobeerd het doel te bereiken; de zorg in de regio toekomstbestendig maken en naar een hoger niveau brengen.