HMC hield bewust informatie achter voor publiek over sluiting Bronovo

Het HMC erkent dat zij op haar website de kou met de aangepaste en incomplete tekst voor consumenten uit de lucht heeft willen houden. Een en ander was niet bedoeld om ziekenhuisbezoekers te misleiden, maar juist om onrust te voorkomen, stelt de ziekenhuisorganisatie. ,,We hebben niks onder het tapijt willen vegen, maar hebben de tekst op onze website aangepast om ruis en onrust in Den Haag te voorkomen”, aldus een woordvoerder.

De verklaring is bijna identiek aan de tekst die het HMC vanwege de berichtgeving in het AD kort erna voor alle Hagenaars op haar site plaatste. Op één cruciale zin na: ‘De scenario’s die we verkennen gaan uit van een 1, 2 of 3 locatiemodel’, aldus het HMC aan deze krant. In de zin zit besloten dat mogelijk twee van haar drie ziekenhuizen op slot gaan.