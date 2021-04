HMC Moeder- en Kindcentrum vernoemd naar Haags icoon Sara de Bronovo

Het Moeder- en Kindcentrum wordt dit jaar geopend. In het nieuwe centrum komt de zorg voor aanstaande moeders, baby’s en kinderen samen op één locatie in HMC Westeinde.

Sara Katharina de Bronovo is als verpleegkundige, directrice en oprichtster van het ziekenhuis aan de Bronovolaan een inspiratie geweest voor velen. Manager cluster Vrouw- en Kindzorg Naomi Nathan zegt daarover: ,,Zij toonde initiatief en lef in een tijd dat dat voor vrouwen niet gewoon was en zette zich haar hele leven uit liefde in voor een goede medische zorg voor alle inwoners van Den Haag en omstreken. Het is mooi om haar naam aan dit nieuwe gebouw te verbinden.”