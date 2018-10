HMC opent polikliniek voor opsporen hartproblemen bij kanker

Chemotherapie en bestraling kunnen het hart beschadigen. Dat gebeurt bij tien procent van de patiënten die zo’n behandeling ondergaan.Om eventuele schade sneller op te sporen, gaan kankerpatiënten vanaf nu standaard naar de nieuwe poli. Daar wordt via een vragenlijst in kaart gebracht hoe groot de kans is dat het hart is aangetast. Zo lopen diabetespatiënten en oudere patiënten een hoger risico. Ook het type chemokuur dat de patiënt krijgt is van invloed. Eventueel volgt er extra onderzoek, zoals bloedonderzoek of een MRI.