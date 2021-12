HMC over opmerkelijke oproep aan patiënten andere zorgverzekeraar te nemen: ‘Doen dit voor de patiënt’

Donkere dagen voor kerst? Bij deze ‘Chrismaho­lics’ is daar beslist geen sprake van

Meer dan ooit is er behoefte aan licht in deze donkere dagen. De een heeft genoeg aan een bescheiden krans aan de voordeur, maar de ander pakt groots uit en hangt zijn hele gevel vol met knipperende lampjes. Lange tijd was het een ongeschreven regel dat je wacht met kerstsfeer aanbrengen totdat de Sint het land uit is. Dat geduld lijken we tegenwoordig niet meer te hebben.

6 december