HMC Westeinde koploper in zorg voor mensen met beroerte

Het bijzondere aan dit concept is dat de samenwerking tussen specialistenheel goed is. Bas van der Kallen is neuro-interventieradioloog: hij behandelt de patiënt in de futuristisch uitziende neuro-angiokamer, die voorzien is van de modernste technieken. ,,Je bent in staat om met het hele team en alle specialisten die nodig zijn, razendsnel te communiceren", aldus Van der Kallen. ,,De verplaatsing van de neuro-angiokamer is echt van groot belang." Dit beaamt ook neuroloog Korné Jellema. Hij legt uit: ,,De patiënt komt binnen bij de SEH en vervolgens moeten er scans worden gemaakt. Omdat er andere specialisten aan te pas komen, moest de patiënt voorheen vaak eerst naar een andere afdeling worden gebracht. Vaak was dit op de derde verdieping, nu zit alles bij elkaar. Dat scheelt cruciale minuten." Voor een beroertepatiënt en de behandelaar maakt zo'n slepende minuut een wereld van verschil.