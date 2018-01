HMC zet nieuwe en minder schadelijke bestralingstechniek in

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zet een nieuwe techniek in voor de bestraling van tumoren in het hoofd- en halsgebied. Deze nieuwe VMAT-methode is minder schadelijk voor patiënten.

Ruud Wiggenraad, radiotherapeut in HMC Antoniushove, legt uit dat een tumor met de nieuwe VMAT-techniek van alle kanten bestraald wordt met bundels die kunnen variëren in intensiteit. ,,Daardoor kan de bestraling heel precies zijn: veel op de tumor en zo weinig mogelijk op de weefsels eromheen. Want elke millimeter die we níet raken in dit gebied, is gezondheidswinst.''

Een ander voordeel van VMAT is dat deze methode veel sneller is: in plaats van de gebruikelijke vijftien minuten bestralen, is tien minuten bestralen voldoende. Dankzij deze kortere duur, beweegt een patiënt minder tijdens de bestraling, wat kostbare millimeters gezond weefsel kan sparen.

Kwaliteit van leven

Volgens HMC is een bestraling in het hoofd- en halsgebied één van de zwaarste behandelingen die er zijn. Aan de behandeling van dit soort tumoren houden patiënten regelmatig blijvende problemen over die een verlies voor de kwaliteit van leven vormen. Om dit soort effecten op langere termijn te beperken, zet HMC nu de VMAT-methode in.