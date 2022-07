HMC ziekenhuis neemt verpleegkundigen uit Azië aan om de werkdruk te verlagen

Het HMC neemt tijdelijk goed opgeleid zorgpersoneel uit Azië aan. Dat doet het ziekenhuis om de werkdruk te verlagen. In totaal twaalf Aziatische verpleegkundigen met verschillende specialisaties komen in dienst van het Haagse ziekenhuis.

Het zorgpersoneel uit Indonesië, India en de Filipijnen werkt vijf jaar bij het HMC. De eerste zes verpleegkundigen starten in het najaar. Later komen daar de andere zes zorgmedewerkers bij. Op de verpleegafdeling beginnen zij direct met het behalen van hun BIG-registratie, een document dat aangeeft wat het zorgpersoneel kan en mag. Het doel is dat de medewerkers na ongeveer een jaar inzetbaar zijn als zelfstandige verpleegkundige. Aan het einde van de proefperiode gaan zij weer naar hun thuisland.

,,Om de hoge werkdruk voor onze verpleegkundigen te verlagen moeten we out-of-the-box denken’’, zegt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf over het project, dat in samenwerking met arbeidsbemiddelaar Otto Health Care wordt uitgevoerd. ,,De nood is hoog. We hebben al twee jaar in HMC 140 vacatures voor verpleegkundigen open staan.’’

Frank van Gool, ceo van Otto Health Care, is blij dat het Haagse ziekenhuis ‘lef toont’ om voor deze oplossing te kiezen. ,,Deze verpleegkundigen zijn uitgebreid getraind en gescreend in beheersing van Nederlandse (medische) taal en in onze zorgcultuur voordat ze naar Nederland komen. Daarnaast investeren we in goede huisvesting en inburgering.’’

