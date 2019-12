‘Ho Ho Den Haag’, binnenkort rijdt de Haagse kersttram door de straten

De met vrolijke kerstballen, slingers, dennentakken en goede wensen in vier talen opgetuigde tram op lijn 16 (en af en toe op lijn 1) is een cadeautje van de HTM aan de reizigers en de stad. ,,Er zou dit jaar anders geen speciale feestdagentram door de stad rijden en dat vonden we jammer”, zegt Marijke Poppelier, woordvoerder van het Haagse ov-bedrijf.

Jaren achtereen zorgde Sky Radio, ‘het kerstmuziekstation’ voor een bont versierd tramstel in Den Haag. Maar het station slaat de stad dit jaar een keertje over. Reden voor de HTM-directie om zelf het heft in handen te nemen.

Volledig scherm De Haagse kersttram © AD

De kersttram rijdt de komende weken en verspreidt op die manier in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels de beste wensen aan iedereen in Den Haag en omgeving voor het nieuwe jaar. ,,In vier talen, want Den Haag is de internationale stad van vrede en recht.’’

Het bestickeren van de tram met kerstmotieven en wensen was een fikse klus voor twee experts in de remise aan het Harstenhoekplein. Omar Khoumssi en zijn collega zijn er acht uur mee bezig geweest. ,,Het was een kwestie van goed uitmeten, goed blijven opletten en geconcentreerd plakken”, zegt Khoumssi. De moeilijkste stukjes tram om te beplakken waren volgens hem de ingangen met de bewegende deuren.