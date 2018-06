Hobbelroute fietsers in Hofkwartier aangepakt

Wethouder De Mos is welwillend tijdens zijn eerste commissiedebat. Hij belooft op zoek te gaan naar een oplossing voor de botsende belangen tussen fietsers en voetgangers in het gebied. Ook zegt hij toe nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen voor de herinrichting van de Amaliastraat, die nu niet in de plannen voor het Hofkwartier is opgenomen.



,,Eigenlijk gaat wethouder Robert van Asten (D66, verkeer.) hierover'', zegt De Mos. ,,Ik hoop niet dat ik mijn nieuwe vriend onmiddellijk tegen me in het harnas heb gejaagd.''