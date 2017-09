Hockeymeisjes zijn de troef van Westwood

Bovendien zíjn ze hockeymeisjes. ,,Ik heb een blauwe maandag bij HDM gespeeld'', zegt Alexandra. Maar alle eer gaat wat dat betreft naar dochter Fleur: speelster in KZ1, het eerste elftal van Klein Zwitserland. ,,Tophockey naast een master psychologie, stage in Amsterdam en tijd voor vrienden'', knuffelt Alexandra haar dochter. Alexandra kent de vader van Fleur en haar twee andere kinderen niet uit de Westwood. ,,Maar op onze eerste date gingen we hier wel naar toe.'' Evenals, toen nog prins, Willem-Alexander, Reinout Oerlemans, tv-producent en nog altijd vriend van de koning, presentator en comedian Tijl Beckand, de acteurs Bas Muijs en Dirk Taat, hockeyster en tandarts dochter Naomi van As. Allemaal Westwood'ers.



De kleinschaligheid, dicht in de buurt , ver van de binnenstad en de veiligheid noemen veel ouders van Westwoodgangers als vanzelfsprekende pluspunten van de club. ,,Ik denk bij de Westwood aan gezelligheid'', zegt Fleur. ,,Ook toen ik van middelbare school veranderde, van de Dalton naar het Segbroek, bleven we als vriendinnetjes elkaar in de Westwood zien. Er is wel deurbeleid, dat is er altijd geweest. Ik heb laatst de Westwoodpenning gekregen die mijn moeder als 16-jarige had. Daarmee kon je binnenkomen. Nu moet je 18 zijn om naar binnen te mogen.''