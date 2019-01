Hoe Annette een jaar lang gratis leefde

Video Geparkeer­de auto gaat in vlammen op

10:33 Een auto die geparkeerd stond in de Famanstraat in Den Haag is vannacht in vlammen opgegaan. De brandweer wist de brand te blussen, maar het voertuig was desondanks niet meer te redden. De oorzaak is niet bekend. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.