Hoe belangrijk is aanwezigheid bij een uitvaart?

Ook voor uitvaarten gelden tegenwoordig strenge regels. Er mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn, mits de verplichte anderhalve meter afstand kan worden aangehouden. ‘Aanwezigheid’ wordt tijdens de coronacrisis dan ook iets anders geïnterpreteerd, legt Evelien de Ruiter van Stille Kracht Uitvaartbegeleiding in Den Haag uit. ,,De directe naasten kunnen er natuurlijk gewoon bij zijn, dat is heel belangrijk. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Wat wel verdrietig is, is dat je na afloop geen troost bij elkaar kunt zoeken. Een arm om iemand heenslaan zit er even niet in, omdat je die anderhalve meter in acht moet nemen. Ook naderhand nog even bij elkaar zitten en herinneringen ophalen gaat niet. De horeca in alle uitvaartlocaties is natuurlijk gesloten, dus dat valt ook weg.”