Hoe blij zijn meeuwen met de gesloten horeca?

Het is hartverwarmend, de natuur die terrein terugwint op de mens, die braaf in zelfisolatie zit. De lucht was in jaren niet zo schoon, het water lang niet zo zuiver. Dieren voelen zich een stuk meer op hun gemak in deze mens-arme wereld. Maar terwijl zich hele populaties aan het herstellen zijn, krabt een ander deel zich achter de spreekwoordelijke oren. Want waar is al dat overheerlijke afval gebleven waar de stadsmeeuwen zo gulzig in rond wroetten?