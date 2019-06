Hoe buurtbewoners blijven vechten voor hun opgeheven haltes van bus 23

Bewoners van de Muziekbuurt in Rijswijk zijn vandaag onaangekondigd naar het hoofdkantoor van de HTM in Den Haag gegaan. Hun missie: 'Wij willen onze twee opgeheven haltes van bus 23 terug’.

De bestuursleden van de bewonersvereniging Muziekbuurt drongen met hun open brief niet door tot de hoogste bazen van de HTM, maar een vertegenwoordiger van het openbaar vervoerbedrijf heeft hun hartenkreet in de open brief aangenomen en gezegd die aan de directie te zullen doorgeven.

Toch komt de delegatie teleurgesteld terug van hun zoveelste actie in de strijd voor de bushaltes. ,,We kregen duidelijk de indruk dat de haltes niet zullen terugkomen. De HTM verwijst naar de Metropool Regio Den Haag Rotterdam (MRDH). En wij weten dat die organisatie waarin 23 gemeenten zitten de bal weer terugkaatst”, zegt Wil Visser namens de bewoners. ,,Bovendien hebben we bij de MRDH al eens 4.000 handtekeningen gebracht.”

Kans van slagen

De strijd duurt nu al een jaar en wordt op de achtergrond gesteund door de wethouder mobiliteit Björn Lugthart. Die prikte zelf het argument van de HTM en de MRDH door dat het opheffen van de haltes tijdwinst oplevert. Door te klokken bleek die winst verwaarloosbaar. Ook mr. Frank Visser heeft zich op verzoek van de Rijswijkers in zijn televisieprogramma Mr. Frank Visser doet uitspraak over de zaak gebogen. Hij concludeerde dat de communicatie tussen de organisaties en de bewoners niet goed is geweest. De zaak voor de ‘echte’ rechter brengen, kan volgens mr. Visser wel, maar de kans van slagen noemt hij klein.

De bewoners van de Muziekbuurt beraden zich op nieuwe stappen. Wethouder Lugthart heeft al gezegd tegen de nieuwe dienstregeling te zijn waarin de haltes weer niet voorkomen.