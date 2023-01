Hoe Chinees is de Haagse acteur Haye Lee? ‘Ik sta liever op een Aziatisch feestje’

Vraag bij het nieuws Is het realis­tisch je oude dag per se op een plek naar keuze door te brengen?

De vergrijzing in Nederland neemt toe en daarmee de druk op de zorg. Met steeds meer ouderen die een plek nodig hebben in een verzorgingshuis of verpleeghuis wordt de kans steeds kleiner dat je op een plek naar keuze terechtkomt. Is het realistisch om te eisen dat je in je eigen woonplaats je oude dag kan blijven doorbrengen?

21 januari