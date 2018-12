Hoe creëer je een nieuw icoon Kijkduin?

Een icoon is een beroemd object voor tenminste een bepaalde groep mensen en onderscheidt zich door een symbolische of esthetische betekenis, volgens Wouter Jan Verheul, onderzoeker aan de TU Delft en auteur van het boek Stedelijke iconen. Een icoon vertelt iets over de plek waar het staat. Beroemde voorbeelden zijn de Erasmusbrug in Rotterdam, de Eiffeltoren in Parijs, maar ook de Haagse tieten, de wolkenkrabber waarin verschillende ministeries zijn gevestigd. De samenleving heeft zelf bepaald dat dit iconen zijn, vertelt Verheul. ,,Van tevoren is het lastig te voorspellen of iets een icoon wordt. Het zijn plekken waar mensen naartoe gaan, waarvan foto's worden gemaakt voor ansichtkaarten of sociale media.'' Vaak zijn de bekendste iconen moeilijk kopieerbaar. ,,Dat noem je first mover advantage. Het is nieuw en dus aantrekkelijk voor de media. The London Eye is een icoon en is veel gekopieerd door andere steden.'' Maar geen werd zo beroemd als de Londense variant.