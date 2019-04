Hoe dankzij het timmermansoog van Theo topvrouwen in de mooiste creaties werden gehesen

Theo Wassink (13 juni 1956 - 5 april 2019) groeide op in een groot katholiek gezin in Valkenswaard. Hij was een van de jongere kinderen, in het rijtje van elf, en had een gelukkige jeugd. Hij hield van sport, vooral van skiën, en werkte als timmerman.



Theo was samen met zijn broer op vakantie in Den Haag toen hij op het strand van Scheveningen, stom toevallig, twee Haagse antiquairs leerde kennen. Hardie Genscher en Aad Vermeulen hadden een goedlopende antiekzaak in de Javastraat. Hun oude kroonluchters en antieke spiegels kwamen uit Parijs. Toen ze, min of meer voor de grap, een keer behalve Frans antiek ook prêt-a-porter kleding inkochten, was dat bij hun klanten direct een succes geweest. De antiquairs waren plannen aan het maken om meer prêt-a-porter en couture te gaan verkopen, toen ze de timmerman uit Valkenswaard leerden kennen. Er ontstond een vriendschap. Terwijl Theo hielp de zaak te verbouwen en uit te breiden, stimuleerden de antiquairs hun vriend om zijn hart te volgen en een opleiding aan de modevakschool te gaan doen.



Zo werd Theo van een Brabantse timmerman een getalenteerde Haagse ontwerper. Mét een timmermansoog. Ondanks, of misschien dankzij, zijn homoseksuele aard had Theo een goeie kijk op het vrouwenlichaam dat lang niet altijd maatje 36 was. Zijn doorknoopjurk met kraag werd een hit en was zo vrouwvriendelijk dat hij niet meer uit de collectie kon. De clientèle, vrouwen met topbanen in het zakenleven, de politiek of de televisiewereld, bleven vragen om de jurk die daarom ieder jaar, in nieuwe stoffen, tot en met de dag van vandaag, in de collectie zit.