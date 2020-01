Hoe de bank van Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is gaan smeulen is nog een raadsel

Man scheurt met 235 kilometer per uur over A4, negeert verkeers­lich­ten en rijdt 180 in bebouwde kom

9:06 Een man die vannacht met 235 kilometer per uur over de A4 scheurde, is zijn rijbewijs kwijt. Dat schrijft de politie op Twitter. Later werd ook een snelheid van 180 kilometer per uur in de bebouwde kom in Rijswijk gemeten. De bestuurder werd uiteindelijk in Delft gestopt.