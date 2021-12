Hoe de beruchte nazispion Otto ooit opereerde vanuit het Catshuis, waar geheimagenten werden opgeleid

Janzen, half Belg/half Haags, schreef ‘Het Vierde Rijk’ thuis aan een ruime keukentafel in het Bezuidenhout. Een gewoon bureau is te klein voor de auteur die zich gespecialiseerd heeft in ‘alternate history’ over de Tweede Wereldoorlog. Het is een literair genre waarbij historische feiten met fantasie worden verweven. Maar niet te veel fantasie. De grote lijnen moeten kloppen. En de kleine eigenlijk ook. Vandaar dat de schrijver wat ruimte nodig heeft voor z’n naslagwerken en de schermen die openstaan om online in archieven te kunnen spitten zodat de verhalen die hij schrijft wel vertellingen zijn, maar geen sprookjes.