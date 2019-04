Hoe de directheid en bulderende lach van oersterke boer Kees een dorp samenbracht

Kees van Santen (5 februari 1934 - 18 februari 2019) was een oersterke Wassenaarse boer, met een bulderende stem, voor wie de kinderen uit het dorp veel ontzag hadden. Ze reden stiekem op de pony's in de weilanden die wat verder van de boerderij af lagen, en durfden daar pas toestemming voor te vragen nadat één van hen de shag van Kees in het gras had gevonden. Met het pakje halfzware Twin in de hand stapte de moedigste van het stel op Kees af met de vraag of ze heel misschien op de pony's mochten rijden. Tot hun verbazing stemde Kees, die veel van paarden hield en met de boerendochter Greet was getrouwd die ook amazone was, toe. Het was het begin van een grote verandering.



Want hoewel Kees een melkveebedrijf had, kwamen er steeds meer paarden naast de koeien te staan. Greet ging op woensdagmiddagen paardrijlessen geven. Talloze Wassenaarse tieners kwamen naar de boerderij aan de Papeweg, tussen Wassenaar en Voorschoten, om de paarden te verzorgen. De boerderij werd steeds meer een manege. Er kwamen paardenstallen en een zadelkamer waar het vaak tot in de late uurtjes heel gezellig was. Kees legde een buitenbak aan en toen in 1970, na een zware storm, werd gevraagd of hij met de trekker de omgewaaide bomen uit Meijendel wilde ruimen, liet hij de stammen verzagen om er een binnenbak en een kantine van te bouwen.