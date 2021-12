Hoe de Haagse ‘matroos Koos’ uitgroeide tot man van de wereld die uiteindelijk eenzaam stierf

Jongen (15) ging 's nachts op pad met keukenmes en stanleymes: ‘Ons onderbuik­ge­voel was juist...’

De politie heeft in Wassenaar een 15-jarige jongen aangehouden nadat hij 's nachts op pad was met een keukenmes en een stanleymes. Het Openbaar Ministerie (OM) zal op een later moment de straf voor de jongen bepalen.

20 december