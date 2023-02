Hoe de sfeer verdween uit de bloemkoolwijk: ‘Nieuwe buren komen niet eens even kennismaken’

Binnen&Buiten Arnold en Eveline verkopen statig herenhuis in Voorburg na flinke verbouwing: ‘Keihard geklust’

Arnold Geerts en Eveline Everink verkopen hun statige herenhuis in de Kerkstraat in Voorburg. Nu thuiswerken meer regel dan uitzondering is, zijn ze niet meer per se aan Voorburg gebonden. ,,Maar ik ga mijn leventje hier wel missen.”

4 februari