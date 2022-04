Hoe Den Haag de natuur helpt om huizen te kunnen bouwen en de strijd aangaat met stikstof

Het is een puzzel van tienduizend stukjes, een knoop die niet te ontwarren lijkt. De wet eist dat Nederlandse natuurgebieden beter beschermd worden tegen de verwoestende effecten van de stikstofuitstoot die via autoverkeer, de industrie en de landbouw neerdwarrelt in het zand en tussen de planten. Maar tegelijkertijd hebben we in de strijd tegen de woningnood zeker een miljoen huizen nodig die tijdens het bouwen en erna voor nog meer uitstoot van stikstof zorgen.