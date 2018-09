Hoe Den Haag groen te houden met 50.000 extra woningen?

Zeven maanden cel geëist tegen billenknij­per in Hofbad

19:04 Farhad K. (36) uit Iran heeft vandaag tien maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, tegen zich horen eisen omdat hij volgens het Openbaar Ministerie op 18 maart in billen van tieners kneep in het Hofbad in Ypenburg. Zijn slachtoffers voelden zich nog lang vies en onveilig. 'Ik was in shock.'