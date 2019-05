Hoe dichtbij moet de huisarts zijn?

Er zijn te weinig huisartsen, terwijl mensen steeds vaker langs de dokter gaan. Delft en Westland vormen landelijk gezien de regio waar het minste aantal huisartsen per tienduizend inwoners zijn, zo schreef minister Bruins van Volksgezondheid vorig jaar aan de Tweede Kamer.



Het zorgt ervoor dat mensen niet altijd meer een huisarts op korte afstand van hun huis kunnen vinden. Volgens de laatst gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2016 is de gemiddelde afstand van woonadres tot aan huisartsenpraktijk in Zuid-Holland 700 meter. Wie binnen een straal van één kilometer van zijn huis naar de dokter wil, kan gemiddeld kiezen uit twee tot drie praktijken. Toch kun je de pech hebben dat die keuze er niet is omdat praktijken vol zijn. In dat geval moet je verder reizen of zelfs uitwijken naar een andere gemeente.



Maar het aantal kilometers zegt niet alles, volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging. Veel belangrijker is het tijdsbestek waarin de huisarts bij de patiënt kan zijn. ,,Er is een verschil als een huisarts midden in de stad bij iemand langs gaat of als iemand op het platteland woont." In de Beleidsregel WTzi, een wettelijke bepaling, staat dat huisartsen een inspanningsverplichting hebben om bij spoed binnen vijftien minuten bij de patiënt te zijn. ,,Een inspanningsverplichting is geen resultaatsverplichting. Er kan natuurlijk altijd iets zijn - denk bijvoorbeeld aan een verkeerssituatie - waardoor dat tijdsbestek onverwacht niet haalbaar is.”



Om te kunnen aangeven of bepalen welke adressen er grofweg binnen vijftien minuten bereikbaar zijn, wordt er soms ook een bepaalde postcode- of kilometergrens of een andere methode door een huisartsenpraktijk gehanteerd, zo zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging.