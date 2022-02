Hoe een ambtenaar een geheim plan liet uitlekken, maar de krant het retourneerde

Positieve coronatest grote domper voor darter Jeffrey de Zwaan: ‘Heb dit jaar veel te verdedigen’

Jeffrey de Zwaan (25) kan dankzij een positieve coronatest dit weekend niet uitkomen op de Pro Tour in Engeland. Er staan zaterdag en zondag twee toernooien in Barnsley gepland, maar de The Black Cobra zal zijn collega’s vanuit zijn woonkamer moeten volgen. ,,Vorig jaar was het griep, nu corona. Ik heb dit jaar veel te verdedigen, het helpt er allemaal niet bij.”

14:54