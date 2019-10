Hoe een Haagse schoenmaker een internationaal imperium bouwde

Schoenmaker Frans Bentvelzen was nog een kleine jongen toen de dames op naaldhakken gingen lopen. ,,Die naaldhakken hadden grote gevolgen. Na een paar dagen waren die kleine hakkies al aan vervanging toe en die jonge meiden hadden geen zin om daar een week op te moeten wachten. Er kwamen hakkenbars waar ze direct werden hersteld. Mijn vader zag die trend en investeerde in grote moderne schoenmakersmachines. Hij opende 40 filialen in Nederland die allemaal Hakky heetten'', vertelt Frans, die op zijn zeventiende door zijn vader naar Duitsland werd gestuurd om te kijken hoe het daar ging.



,,Ik deed de havo aan het Maartenscollege in Voorburg en verveelde me rot. Ik leer graag, maar niet in een klaslokaal. Ik vond het prima om in Duitsland te gaan werken bij een zakenpartner van mijn vader. Ik gaf m'n ogen goed de kost en belde na een half jaar naar huis om te vertellen dat het mij een goed idee leek om in Keulen ook een zaak te openen. Ik was zeventien, sprak nauwelijks de taal, maar ik kon schoenen herstellen en had wel een beetje kijk op het proces. Die eerste Keulse zaak werd een succes dus er kwam er nog één.‘’



Het verhaal van de succesvolle jonge Haagse schoenmaker ging al snel rond. Terwijl Frans zijn dienstplicht vervulde, vroegen Britse investeerders zijn aandacht. ,,Dat is heel apart'', zegt Frans. ,,Zo ben je een jonge schoenmaker met een schort om en zo zit je in een Rolls-Royce en praat je over heel grote investeringen. Ik heb een zaak in Yorkshire geopend en ben toen naar de Kanaaleilanden verhuisd om daar een keten op te zetten.''