Hoe een hondenziel een mensenziel kan redden: ‘Hij wordt een deel van je en jij een deel van hem’

Arthur Japin heeft een nieuw boek geschreven. Ooit deed hij tien jaar onderzoek voor zijn bestseller De zwarte met het witte hart. Voor Honden voor het leven had hij minder tijd nodig. In mum van tijd was het geschreven.



Het is een intiem en waarachtig verhaal over een ziel in een scharminkellichaam. Over een onooglijk hondje dat zich ontfermde over een jongen die het niet makkelijk had. Omdat die jongen uitgroeide tot een grote Nederlandse schrijver kunnen we nu lezen over hoe een hondenziel een mensenziel kan redden en andersom. ‘Met iedere kus die Trip kreeg, zag je hem meer zichzelf worden. En hoe meer iemand zichzelf durft te zijn, hoe mooier hij of zij wordt’, schrijft Japin over de hond van zijn jeugd.