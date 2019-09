Hoe een knollenveld een vruchtbaar paradijs werd

Met een klein budget en veel doorzettingsvermogen legde tuinierster Mieke van Schie (59) in 1980 voor Doel Delfland een tuin aan langs de Sint Jorisweg in Delft. De weelderige tuin werd een plek waar mensen met een trauma, stress of handicap in hun eigen tempo konden werken en in het ritme van moeder natuur op adem konden komen. In de loop der jaren kwam er een tuinwinkel om de oogst te verkopen en kleinvee dat verzorgd werd door mensen die misschien langzamer werken, of op een andere manier, maar zeker niet minder productief zijn. De tuin van Doel Delfland werd een voorbeeld van wat rust, regelmaat en aandacht met een mens en groen kan doen.