Hoe een moeder van tien kinderen op de Boulevard van Scheveningen belandde

Bikinilijn is het nieuw wapen tegen files naar Schevenin­gen: 'Je ziet mensen kijken'

21 juli De Bikinilijn, die vanaf donderdag gaat rijden op de lange lijn 1 van de HTM, is het nieuwe wapen in de strijd tegen files en parkeeroverlast in badplaats Scheveningen. Op de tramlijn tussen Scheveningen en Delft zijn verschillende parkeergarages waar je voor 5 euro je auto kan zetten en overstappen op het ov.