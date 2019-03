Hoe een plan voor een Zuidas met fabrieken en statige huizen de Schilderswijk werd

In de rubriek Eeuwig Den Haag wordt teruggeblikt op een historische periode of gebeurtenis in Den Haag. Deze week het ontstaan van de Schilderswijk.



Een dertigtal cursisten komt op deze zeer winderige zaterdagmorgen bijeen in buurthuis De Mussen aan de Hoefkade, hartje Schilderswijk. De meesten zijn hier nog nooit geweest. Onder het toeziend oog van de buste van de legendarische Meester de Bruin beginnen ze aan de derde les van hun cursus Hagologie, 'leer mij Den Haag kennen'.



,,Heeft iedereen de presentielijst getekend?'' roept Rieks Toxopeus van het Gilde. Alleen met zes kruisjes als bewijs van aanwezigheid krijg je na afloop het certificaat. Het is een gemengd gezelschap: mensen die in Zuid-Afrika woonden en sinds kort in Den Haag zijn neergestreken, mensen die hier opgroeiden. Ze staken allemaal iets op van de eerste lessen. ,,We wonen in Loosduinen, maar ik wist niet dat de kustlijn verder lag.'' Een ander: ,,Er zijn veel pareltjes, zoals het Haagse Hopje. Ik wist niet dat het hier bedacht was.''