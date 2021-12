Hoe een vrolijk Surinaams buitenbeentje uitgroeide tot een zingende ober in Den Haag

Wat deden die Poolse agenten in Westland en Den Haag?

Het contact tussen de politie en de grote Poolse gemeenschap in Den Haag en Westland verloopt vaak ‘stroef’. Die ervaring hebben agenten in de Eenheid Den Haag al jaren. Om verbetering in de situatie te brengen, onderneemt het korps diverse initiatieven. Vorige week liepen enkele Poolse agenten een paar dagen mee, als onderdeel van een samenwerkingsverband dat moet bijdragen aan een groter vertrouwen in de politie bij Poolse inwoners.

18 december