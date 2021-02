Hoe erg is het om even pas op de plaats te maken voor de gezondheid van jezelf en van alle anderen?

Avondklok blijft van kracht, politie spreekt van een ‘beheersba­re’ avond

16 februari De avondklok blijft voorlopig van kracht. Ondanks oproepen op sociale media om de straat op te gaan, is het in de Rotterdamse straten vooralsnog rustig. Een woordvoerder van de politie zegt dat de situatie in de stad momenteel ‘beheersbaar’ is.