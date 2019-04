Hoe gaan fietsers en voetgangers het Hofkwartier verdelen?

Fietsers mogen op dit moment in het voetgangersgebied rijden. Dat leidt tot spanningen en irritatie tussen fietsers en het winkelend publiek, erkent het college.



Dat wil nu binnenkort in gesprek met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Er wordt gekeken naar hun ervaringen van afgelopen jaar. ,,We streven naar een situatie die overzichtelijk, voorspelbaar, veilig en bereikbaar is.‘’



De VVD in Den Haag wil dat fietsers in het centrum voortaan afstappen als de winkels open zijn. Met het initiatiefvoorstel 'winkels open, fietsers lopen' hopen de liberalen de shared spaces in de binnenstad terug te draaien. Het shared spaces-principe houdt in dat voetgangers en fietsers de straat met elkaar delen: fietsen in winkelgebieden mag, mits goed wordt gelet op de voetgangers.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!