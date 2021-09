Hoe gaat het met onze Noordzeevis?

Van vettige makrelen tot curieuze knorhanen, we zijn trots op onze vis: ‘Komt dít uit de Noordzee?’

4 juni Van vettige makrelen tot curieuze knorhanen: als het om vis gaat exporteert ons landje erop los. En dat is eigenlijk best zonde, want terwijl negentig procent van onze vangst meteen naar het buitenland gaat, zijn er allerlei verrukkelijke vissoorten die onze borden nooit bereiken. ,,En we hebben zóveel sterrenvissen!”