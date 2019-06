Hoe gevaarlijk is crystal meth feitelijk?

Vraag bij het nieuwsSteeds vaker worden er crystal meth labs opgerold in Nederland, onlangs bijvoorbeeld in Den Haag en Wateringen. Hoe gevaarlijk is deze nieuwe trend?

De productie van crystal meth lijkt een relatief nieuw fenomeen in Nederland. In totaal zijn er dit jaar vier methlabs opgerold. Vorig jaar waren het er zeven, terwijl het vijf jaar geleden nog helemaal niet voorkwam.



Drie Mexicanen, twee Dominicanen en een Rotterdammer werden afgelopen februari gepakt in een loods in Wateringen. Afgelopen zondag was het raak in een pand aan de Scheepmakersstraat in Den Haag. En vorige maand trof de politie een drugsboot aan in de haven van Moerdijk. In deze zaak zijn drie Mexicanen aangehouden.

Eerder werd in deze krant al gesuggereerd dat Mexicaanse drugskartels de productie en distributie van crystal meth naar West-Europa willen uitbreiden. Dat het drugskartel gerelateerde geweld ook onze kant op komt, verwacht Thomas Aling van de Landelijke Eenheid niet. Helemaal uit te sluiten valt het niet. ,,Wij als politie zijn gewend aan Jan Jansen, die wiet of xtc produceert. Maar aan Mexicanen die crystal meth labs runnen niet. Dat vergt een andere aanpak.’’

Of drugscriminelen massaal overstappen van de productie van wiet en xtc naar crystal meth, vindt Aling moeilijk te voorspellen. Crystal meth is per gram een stuk duurder dan bijvoorbeeld cocaïne. Maar de consumptie in Nederland is vooralsnog niet zo heel erg groot. ,,De meeste productie in Nederland is dan ook voor de export’’, weet Aling. ,,Hoewel de absolute getallen van het aantal methlabs niet gigantisch zijn, zien we wel een stijging. Dus we moeten niet naïef zijn. En let wel: we zijn goed, maar ook realistisch. We vinden lang niet alle methlabs.’’

Trimbos

Het Trimbos-instituut maakt zich nog geen zorgen over het crystal methgebruik hier. ,,We zien niet dat er meer gebruikt wordt en we zien ook niet meer incidenten op bijvoorbeeld de spoedeisende hulp’’, zegt Eva Ehrlich. ,,Het is gewoon een heftige en verslavende drugs, waar je niet zomaar mee gaat experimenteren.’’