Hoe groot is de kans dat kade in Den Haag instort? ‘Je kan het nooit helemaal uitsluiten’

Een kade over een lengte van 25 meter zakte gistermiddag op de hoek van de Grimburgwal en Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam in. Het bouwsel verdween met lantaarnpaal en al in het water. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar hoe kan het dat een stuk straat opeens verdwijnt? Vermoedelijk is de oorzaak in dit geval een sinkhole.



De kademuren in Den Haag worden al goed in de gaten gehouden, laat de woordvoerster van Hilbert Bredemeijer, wethouder van onder meer Buitenruimte, weten. Al bijna tien jaar lang wordt programmatisch gewerkt aan de vervanging. ,,Net als Amsterdam en Utrecht heeft Den Haag veel bruggen en kades. Sommigen zijn wel meer dan 100 jaar oud. Die zijn niet meer berekend op tram-, auto,- en vrachtverkeer. Van een aantal zijn de houten funderingen zelfs beschadigd door een bacterie.”