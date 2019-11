Hoe Haagse trainer John Kleijn onherroepelijk viel voor het voetbal op Goeree-Overflakkee

De Mos: Bij gekozen burgemees­ter­schap had ik het in Den Haag met twee vingers in mijn neus gehaald

15:31 Als de nieuwe burgemeester van Den Haag gekozen zou worden in plaats van benoemd, had Groep de Mos-raadslid Richard de Mos het wel geweten. ,,Dan had ik het in Den Haag met twee vingers in mijn neus gehaald.”