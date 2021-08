Hoe hangt de vlag erbij in Scheveningen?

UPDATE Tranen vloeien bij afscheid Badr: ‘16-jarigen zoeken grenzen op, maar het was een aardige jongen’

5 augustus Tranen vloeiden na de herdenking in moskee El Islam voor Badr, de 16-jarige jongen die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven is gekomen bij een scooterongeluk op het Paul Krugerplein in Den Haag. De politie meldt dat ze bezig is met een kritisch onderzoek naar de gebeurtenissen in de nacht dat de jongen verongelukte.