Hoe hangt de vlag erbij in Scheveningen?

Deze zomer brengen we elke dag verslag uit vanaf Scheveningen. Wat voor weer is het langs de Haagse kust en kan er gezwommen worden? Dit is de update van 10 augustus.

De weersverwachting volgens Weerplaza: ‘Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en de kans op neerslag neemt af in Scheveningen, met vanochtend nog wel regen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 20 °C en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 °C.’

Op het Scheveningse strand is de gele vlag gehesen. Dat wil zeggen dat de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn. Dit vanwege de vloedstroming die in de loop van de dag sterker wordt.

Volledig scherm Zwemmen in zee? Pas op voor een mui! Overzicht gevaar muistromen aan de kust. © ANP Graphics

Verder in het Scheveningse nieuws

De zee zien als laatste levenswens

Hans Willink is fotograaf, schrijver en woont in Scheveningen. Nadat bij hem sinds 2018 twee spierziektes, twee longaandoeningen en een aandoening aan zijn zenuwstelsel zijn geconstateerd is hij aan een scootmobiel gebonden. ,,Je verplaatsen op de boulevard gaat prima.”

Pieter (58) stopte met zijn werk voor de Bijbelkiosk

Links van de Pier op de boulevard van Scheveningen zit sinds 1954 de Bijbelkiosk. In de ruimte van 2 bij 2,25 meter vertellen vrijwilligers over het geloof en de liefde. Veertien jaar geleden kwam Pieter Voorhoeve (58) via een artikel in deze krant met de kiosk in contact. Hij ging er nooit meer weg.

Overzicht: Dit betekenen de kleuren van de vlaggen op het strand De rood-gele vlag: Lifeguards aanwezig!

Deze vlag geeft aan dat de reddingspost is geopend en dat in het verzorgingsgebied van de reddingsbrigade door gekwalificeerde lifeguards toezicht wordt gehouden. De rode vlag: Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk!

Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden. De gele vlag: Pas op met zwemmen! Gevaarlijk!

Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn. De oranje windzak-vlag: Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken!

De windzak wordt gehesen bij een aflandige wind en/of stroming. Deze geeft aan dat het onveilig is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan. De vraagtekenvlag: Er is een kind gevonden!

Het gevonden kind kan opgehaald worden bij de reddingspost. Reddingsbrigades kunnen op hun post(en) ook beschikken over optionele vlaggen voor de vlaggenmast. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie of in overleg met het bevoegd gezag, gehesen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.