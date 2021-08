Hoe hangt de vlag erbij op Scheveningen?

Van wieg tot graf Een jongen uit de Schilders­wijk werd president-directeur van meer dan honderd vestigin­gen van de Gamma

17 augustus Henk was de zoon van een hardwerkende bouwvakker, die zijn heil in de stad zocht omdat de boerderij van de familie naar zijn oudere broer was gegaan en een erudiet Haags dienstmeisje. Het was geen makkelijke tijd. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Henk de Jong (10 augustus 1929 – 6 juli 2021).