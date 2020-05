Hoe harder je in de stront roert, des te meer ‘ie gaat stinken

Kings of Leon en Snow Patrol komen niet meer naar Zuiderpark

14 mei Het dubbelconcert van Kings of Leon en Snow Patrol in het Haagse Zuiderpark is definitief van de baan. Dat het deze zomer vanwege corona niet doorging was al duidelijk en nu blijkt dat het ook niet is gelukt om een vervangende datum te vinden. Dat maakte Ticketmaster vandaag bekend.