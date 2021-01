Hoe heb jij de jaarwisseling beleefd? Den Haag wil weten hoe oud en nieuw was

Dat oud en nieuw er dit jaar anders dan anders uitzag, is niemand ontgaan. De vreugdevuren werden afgelast en Haagse vuurwerkliefhebbers konden hun hart ook niet ophalen aan het afsteken van rotjes en grondbloemen. Voor anderen was het wellicht een verademing: geen deken van kruitdampen over de stad en geen rode restanten van een duizendklapper die de volgende dag driftig van het trottoir moeten worden geveegd.

De gemeente Den Haag probeert daarom een indruk te krijgen hoe de jaarwisseling dit jaar in de stad is verlopen. Daarom roept ze bewoners op een enquête over de sfeer in de wijk in te vullen. Aan de hand van stellingen kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld aangeven of er ‘agressie tegen hulpverleners’ is geweest in hun buurt en of ze de jaarwisseling als onveilig hebben ervaren.